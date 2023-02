Raspadori: i tempi di recupero, resterà fermo più a lungo del previsto

Giacomo Raspadori dopo l’infortunio si valutano i tempi di recupero, il giocatore resterà fermo almeno 50 giorni.

Un problema non da poco per Luciano Spalletti che proprio in questo tour de force aveva bisogno anche di Raspadori. Il giocatore ex Sassuolo si è infortunato proprio alla vigilia del match contro la sua ex squadra. Distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, questo l’infortunio di Raspadori che lo terrà fuori molto più a lungo del previsto, dato che in un primo momento il problema sembrava meno grave del previsto.

Davvero sfortunato Raspadori che ieri si è dichiarato napoletano, ancora prima di vestire la maglia azzurra. Il Napoli come sempre, non forzerà il rientro del calciatore che a questo punto potrebbe stare fermo fino a 50 giorni.

Raspadori: i tempi di recupero, le partite che salta

L’attaccante non mancherà solo al Napoli, ma anche a Roberto Mancini che fino ad ora ha contato tantissimo sui gol di Raspadori per ritrovare finalmente la via del gol e segnare con continuità.

I tempi di recupero di Raspadori sono di 50 giorni, salterà almeno 7 partite. Dunque è molto probabile che rientrerà dopo la sosta, ovvero il 2 aprile, quando si giocherà la sfida Napoli-Milan, allo stadio Diego Armando Maradona. Nel momento del massimo bisogno Spalletti si trova senza un giocatore fondamentale, perché l’ex Sassuolo può giocare come punta centrale, trequartista, esterno di sinistra ed addirittura mezz’ala. Insomma perdere un giocatore così non è mai semplice.

Ecco le sfide che salterà Raspadori