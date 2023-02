Raspadori: “Mi sento napoletano da sempre. C’è una cosa incredibile che adoro”

Giacomo Raspadori si è ambientato subito a Napoli, il giocatore vive a Posillipo e descrive la sua nuova avventura in città.

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha parlato dell’obiettivo scudetto, ma anche della possibilità di giocare mezz’ala. Un approfondimento interessante sulle sue ambizioni personali e di squadra.

Raspadori il napoletano

A Raspadori viene chiesto: Cos’è Napoli, uno stato della mente? Eccola sua risposta: “La prima cosa che si sente è che Napoli città e Napoli squadra vanno di fari passo. Gioiscono e sono tristi assieme. Da nessuna parte il calcio è così. Vivo a Posillipo. Per chi, come me, non è abituato è incredibile alzarsi e vedere il mare da casa. E l’inverno non c’è stato“.

Ma all’attaccante del Napoli viene chiesto anche: Si sente napoletano? E la risposta è da applausi: “Si, forse da sempre. Mi dicevano che avevo la cazzimma napoletana per il mio modo di stare in campo. Spalletti l’ha percepito subito. Giocando ogni tre giorni non ho il tempo di godermi la città, lo farò in estate“.

Raspadori parla anche della compagna Elisa che è stato uno “dei segreti del mio ambientamento veloce. siamo cresciuti insieme. abbiamo fatto il salto, conviviamo questo è il primo vero spostamento mi da serenità ed equilibrio.

Cosa mi piace di Napoli? Non sono abituato al suo caos, camminare inosservato è impossibile ma il caos è affetto devo avere la forza di dire no, altrimenti tornerei a casa ogni giorno con quidici mozzarelle (ride nda)“.

Poi su De Laurentiis: “È un presidente emozionale. Può sembrare più esuberante come la città, per chi non è nato qui, ma è normale. Mi ha detto subito di aver fatto un investimento importante su calciatore italiano perché ci crede“.