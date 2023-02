Vicario primo nome nella lista del Napoli per sostituire Meret

Guglielmo Vicario è il primo nome nella lista del Napoli per sostituire Alex Meret nel caso dovesse partire

Alex Meret sta dimostrando grande affidabilità tra i pali del Napoli. Frequenti sono però le voci su una sua eventuale cessione, ragion per cui si parla di quale calciatore potrebbe sostituire il portiere friulano. Da questo punto di vista l’attenzione del club azzurro è tutta su Guglielmo Vicario che si sta rendendo protagonista di una stagione incredibile. La tripla e recente parata in casa della Roma (la terza con i tacchetti…) è la ciliegina sulla torta. Dell’interesse del Napoli per Vicario ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, sul proprio sito ufficiale: “L’Empoli non ha mai pensato di cederlo a gennaio, sarà inevitabile sacrificarlo nella prossima sessione. La valutazione (che era di 15 milioni più bonus) salirà inevitabilmente”.

Per Pedullà il Napoli è in contatto con l’Empoli per Baldanzi

Alfredo Pedullà ha poi proseguito: “Occhio al Napoli che lo aveva messo in lista addirittura lo scorso maggio quando non era ancora sicuro il rinnovo di Meret, in estate ci sarebbe stata la tentazione Keylor Navas. Oggi il Napoli è estremamente concentrato sulla lotta scudetto e sulla Champions League, ma in caso di addio di Meret, proprio Vicario sarebbe il primo nome della lista azzurra. Lo è già da mesi… E con l’Empoli sono stati accennati i discorsi relativi a Tommaso Baldanzi, discorsi che ovviamente andranno approfonditi”.