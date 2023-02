Juventus, Ziliani: “A marzo si scatenerà una tempesta ma nessuno ne parla”

In merito alla Juventus, Ziliani dichiara che a marzo si scatenerà una tempesta ma nessuno ne parla sui giornali

Per Paolo Ziliani una nuova bufera è in arrivo per la Juventus. Il caso stipendi alimenta l’attenzione del giornalista de Il Fatto Quotidiano che lamenta il fatto che in Italia si fa quasi finta di niente. Ziliani ha espresso il suo parere all’interno dei commenti sui titoli odierni di alcuni noti quotidiani sportivi: ““La Champions passa da qui”, titola il Corriere dello Sport. “Riprendiamoci la Champions”, gli fa eco TuttoSport che parla di “un popolo in cerca di rivincita” (de che?). È il 16 febbraio, a marzo sul club bianconero si scatenerà la tempesta ma nessuno ne parla”, ha scritto su Twitter il noto giornalista sportivo che annuncia una nuova bufera per la Juventus.

Ziliani attacca De Siervo per le parole dette contro la penalizzazione di 15 punti

Ziliani si è poi soffermato sulle recenti dichiarazioni di De Siervo, AD della Lega di Serie A: “Ora ci siamo tutti! Dopo Abodi ministro, Gravina pres. FIGC, Casini pres. Lega Serie A è arrivato anche l’ad De Siervo (nomen omen?) a dire ai giudici che hanno inflitto alla Juventus la penalizzazione che il -15 altera il campionato. Tirate lo sciacquone”, ha scritto in maniera colorita su Twitter Ziliani che non le manda a dire.