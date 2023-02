I tifosi del Nantes cantano Juve in serie Serie B – VIDEO

I tifosi del Nantes cantano “Serie B” in faccia ai supporter della Juventus a seguito del pareggio nella gara di andata di Europa League.

I tifosi del Nantes si sono presi la rivincita nei confronti della Juventus con uno sfottò corale durante la partita di Europa League tra le due squadre allo Juventus Stadium. Dopo il pareggio per 1-1 degli uomini di Antoine Kombouaré contro i bianconeri, i tifosi del Nantes hanno intonato il coro “Serie B, Serie B, Serie B” come riferimento alla vicenda extracalcistica che ha coinvolto la Juventus e che ha portato a una penalizzazione di 15 punti. La Juventus è stata accusata di aver creato plusvalenze fittizie e di aver fatto ricorso a manovre finanziarie illegali.

La Corte d’Appello della Federcalcio ha infatti accolto l’istanza di revocazione presentata dal tribunale di secondo grado guidato da Mario Luigi Torsello, che ha deciso di riaprire il caso delle plusvalenze fittizie. La Corte ha aumentato la penalizzazione a 15 punti, rispetto ai 9 richiesti dal capo della procura Giuseppe Chinè. La Juventus sta ancora attendendo l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI che potrebbe confermare la decisione della Corte o annullarla.

La Juventus deve ora affrontare un altro capitolo legale relativo alla manovra stipendi. Il club bianconero aveva stipulato accordi privati con i calciatori per rinunciare a quattro mensilità, risparmiando 90 milioni di euro. Tuttavia, gli interrogatori con alcuni giocatori hanno rivelato che la Juventus non ha pagato una di queste quattro mensilità, ma ha fatto pervenire le altre tre ai calciatori tramite bonus e integrazioni. I giocatori avevano firmato un accordo segreto con il club, ma la Procura federale sta conducendo indagini su questa vicenda dal 2019 al 2021.

Ci sono due scenari in cui la Juventus potrebbe essere ulteriormente penalizzata. Nel primo caso, il Collegio di Garanzia del CONI conferma la decisione della Corte d’Appello della Federcalcio. Nel secondo caso, la Juventus viene ritenuta colpevole anche per la manovra stipendi e rischia ulteriori penalizzazioni.

In ogni caso, la Juventus sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista giudiziario e il risultato contro il Nantes, anche se solo un pareggio, non fa che aggiungere ulteriori problemi per i bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà dare il massimo nella partita di ritorno in Francia per ribaltare il risultato e cercare di chiudere positivamente questa stagione che si sta rivelando molto complicata.