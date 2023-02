Serie A, De Siervo: tutti i dubbi sulla penalizzazione della Juventus

Luigi De Siero amministratore delegato della Serie A prende una posizione netta sulla penalizzazione alla Juventus.

Un amministratore delegato che rappresenta tutta la Lega di Serie A e non solo un club potrebbe avere un atteggiamento più conservativo, ma Luigi De Siervo decide di intervenire in maniera decisa sulla penalizzazione della Juventus.

I bianconeri hanno avuto 15 punti di penalità in classifica per il caso plusvalenze, con ben 14mila pagine di inchieste che hanno fatto luce sulla vicenda. Ma sulla questione De Siervo ha qualche dubbio e dice: “Il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il campionato e questo può essere un elemento di alterazione – ha spiegato l’amministratore delegato della Lega Serie A in un’intervista a Repubblica -. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata, perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano“.

De Siervo ha poi evidenziato come i problemi della Serie A abbiano origini antiche e come il Covid abbia creato perdite per 1,2 miliardi nell’indifferenza della politica. Inoltre, ha criticato l’atteggiamento egoista dei calciatori che, a suo dire, non hanno rinunciato a nulla per aiutare il settore che li paga.

La posizione di De Siervo ha generato diverse reazioni da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi. Alcuni sostengono che la decisione della Corte d’Appello federale debba essere rispettata, mentre altri evidenziano come la condanna della Juventus sia un precedente importante per il calcio italiano.

In ogni caso, la questione dei diritti televisivi rappresenta un problema importante per la Serie A e per tutto il calcio italiano. Sarà necessario trovare una soluzione per contrastare la pirateria e garantire un giusto compenso per i diritti televisivi, in modo da salvaguardare il futuro del calcio nel nostro Paese.