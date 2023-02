Fedele: “Sono anti-juventino ma non m’accanisco contro la Juve: merita il -20”

Enrico Fedele dichiara che è anti-juventino ma non si accanisce contro la Juve che merita, secondo lui, il -20

Le polemiche restano accese per la richiesta di Giancarlo Marocchi ad Alessio Dionisi. Nel post gara di Udinese-Sassuolo giocato lo scorso 12 febbraio e finita 2-2, l’ex calciatore della Juventus e opinionista della redazione sportiva di SKY, aveva fatto una domanda all’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi che ha scatenato grandi polemiche tra i tifosi del Napoli: “Prometti di battere il Napoli?”. Luciano Spalletti, chiamato a rispondere a tale argomento, ha glissato sulle parole di Marocchi ma ha fatto percepire un leggero fastidio: “In Italia c’è libertà di espressione e ognuno può far il tifo contro chi vuole: noi andiamo avanti per la nostra strada”.

Per Enrico Fedele Marocchi non ha detto nulla di che sul Napoli

Enrico Fedele ha espresso la sua opinione a Tele A: “Io sono un anti-juventino, ma non mi accanisco contro la Juventus. Giancarlo Marocchi ha solo voluto dire che se il Napoli vince anche contro il Sassuolo il campionato perde di appeal. Io darei alla Juventus venti punti: i 15 tolti dalla Giustizia Sportiva, altri 5 come indennizzo. Il motivo? Questo campionato rischia di passare alla storia per la penalizzazione alla Juventus e non perché il Napoli è la squadra più forte”.