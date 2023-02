Marocchi gufa il Napoli: risposta da applausi di Salvatore Bagni – VIDEO

Salvatore Bagni, ha risposto alla provocazione dell’ex Juventus, Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport.

Il prossimo turno di Serie A vedrà il Sassuolo e il Napoli sfidarsi a Reggio Emilia, e i neroverdi arrivano da un pareggio contro l’Udinese. L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, è stato intervistato in diretta nazionale da Giancarlo Marocchi per Sky Sport, che gli ha chiesto e di fermare il Napoli per riaprire la lotta al titolo: “Promettete di fermare il Napoli per riaprire il campionato?”. La richiesta dell’ex calciatore della Juventus ha suscitato l’indignazione dei tifosi partenopei.

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, ha risposto a distanza a Marocchi, affermando che non si possono dire certe cose. Bagni ha anche precisato che, sebbene sia un tifoso del Napoli, cerca sempre di essere obiettivo nelle sue valutazioni e ha commentato la squadra anche quando militava in Serie C.

“Marocchi ha giocato in squadre che non mi interessano, una soprattutto (ride, ndr). No, non sto parlando del Bologna (chiaro il riferimento alla Juventus, ndr). Non si possono dire determinate cose. Non è un mistero che io sia un tifoso del Napoli, ma cerco di essere sempre obiettivo. Ho commentato gli azzurri anche quando erano in C e mai mi sono permesso di non essere oggettivo nelle mie valutazioni”. Queste le parole dell’ex campione del Napoli di Maradona.