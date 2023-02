Alvino sulla Juve: “C’è tanto materiale da mandarli in Serie C”

Carlo Alvino torna a parlare della manovra stipendi della Juventus, questione che potrebbe portare altre penalizzazioni alla società bianconera.

Al momento la Juventus è stata penalizzata di 15 punti per le plusvalenze fittizie, oltre 40 operazioni che hanno indotto la corte Federale a riaprire il caso ed emettere una nuova sentenza. La Juve farà ricordo al collegio di garanzia del Coni che può annullare il verdetto, confermarlo, o chiedere un altro giudizio alla corte federale.

C’è chi parla di un sostanzioso sconto di pena per la Juventus, che potrebbe vedere una riduzione dei punti di penalizzazione.

Ma in casa Juventus può arrivare un’altra batosta, questa volta a causa della cosiddetta manovra stipendi. Sulla questione è intervenuto anche Carlo Alvino che ha detto: “Vedo molto ottimismo, da parte dei soliti noti, su manovra stipendi. Secondo me a livello sportivo c’è talmente tanto materiale da poterli spedire direttamente in serie C“.

Sulla manovra stipendi pesa moltissimo la chat di Chiellini con i compagni di squadra, in cui si avvisa che non ci saranno quattro mensilità in meno per i giocatori ma solo una. Ma pesa anche l’azione legale di Cristiano Ronaldo deciso ad inguaiare la Juventus per vedersi assegnare gli arrestati degli stipendi che gli spettano di diritto.