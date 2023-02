Ronaldo inguaia la Juve, Moncalvo: “È pronto a fare di tutto, ci sono prove evidenti”

Cristiano Ronaldo è pronto anche a percorrere le vie legali per avere dalla Juventus i soldi che gli spettano, e che possono portare altri guai ai bianconeri.

Della questione Juventus ha parlato anche Luigi Moncalvo, giornalista e scrittore che a Radio Napoli Centrale dice: “Può mai Santoriello avercela con la Juventus? A Perugia venne tentato lo stesso gioco per l’inchiesta su Suarez quando ci furono fughe di notizie e furono sospese per 15 giorni le indagini per evitare che ciò accadesse, nel tentativo di capire chi fosse a fornire queste notizie. Il problema è che non si fidano più della Procura di Torino. Piagnoni? Non hanno neppure più lacrime per piangere“.

Poi il giornalista aggiunge: “Guardiamo le ultime intercettazioni, il 30 giugno del 2021 Arrivabene appena messosi a lavoro e mandato da John Elkan dà un’occhiata ed è immediatamente turbato da alcune criticità societarie“.

Monacalvo poi parla anche della manovra stipendi che può portare una ulteriore penalizzazione per la Juventus: “Ci sono prove ancor più evidenti, ci saranno le testimonianze di Ronaldo che per 10 milioni netti è capace di fare di tutto, nonché quelle di De Sciglio, Emre Can, le e-mail di Chiellini, si fa presto, non ci sono più il PM accusato di essere tifoso del Napoli, ma le carte“.