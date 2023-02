Zuliani shock: “Napoli deve avere 30 punti di penalizzazione. Sapete come sta vincendo?” – VIDEO

Claudio Zuliani giornalista e tifoso della Juventus chiede che vengano inflitti 30 punti di penalizzazione al Napoli.

In diretta su Twitch, Zuliani dice: “Se a noi vengono inflitti 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, allora quanti gliene vuoi dare a loro?” Il riferimento è al Napoli e Zuliani lo chiarisce subito: “Loro stanno vincendo un campionato grazie ad un calciatore che è frutto di una plusvalenza in cui ci sono dentro calciatori della Primavera che nemmeno le visite mediche hanno svolto“. Affermazione quest’ultima che è una fandonia assurda, ma che Zuliani spara senza alcun senso, giusto così per gettare benzina sul fuoco. Ovviamente il tutto senza uno straccio di prova, ma evidentemente al giornalista bianconero non servono.

Poi sempre in diretta Twitch Zuliani aggiunge: “La realtà di questo campionato è quella che vi ho appena descritto. Sono assolutamente serio in quello che dico. Se una cosa del genere fosse accaduta a parti invertite, cosa si sarebbe detto della Juve? Loro si permettono di attaccarci, quando hanno in ballo la questione Osimhen e con la Coppa Uefa che ci hanno rubato solo grazie agli arbitri“.