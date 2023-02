Renica avvisa: “Eintracht osso duro può battere chiunque. Osimhen come Re Mida”

Alessandro Renica parla del Napoli e della sfida con l’Eintracht Francoforte in Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale.

L’ex giocatore del Napoli, protagonista di due scudetti in maglia azzurra dice: “Vincere con l’Eintracht non sarà affatto facile, è una squadra che è riuscita a vincere l’Europa League e nel suo percorso ha battuto anche il Barcellona. Se è in serata può mettere in difficoltà qualsiasi formazione“.

Secondo Renica in questa stagione il Napoli “sembra appartenere ad un’altra categoria, ma deve fare comunque grande attenzione. Ma giocare due partite in un girone non è la stessa cosa che giocarle in un torneo ad eliminazione“.

Renica ai microfoni di ‘Palla al centro’ su Rai Radio 1 Sport aggiunge: “Nella sfida tra Eintracht e Napoli può succedere di tutto. Sono sicuro che la squadra di Spalletti sia favorita, ma troverà sul suo percorso un avversario molto difficile da superare“.