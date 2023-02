Premio Bearzot a Spalletti – “Bel gioco e vittorie”

Luciano Spalletti ha vinto la XII edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’ riconoscimento promosso da Unione Sportiva Acli e Figc.

Un riconoscimento importante per il tecnico del Napoli che sta portando gli azzurri alla conquista del terzo scudetto. Inoltre la squadra partenopea è ancora in piena corsa in Champions League e quindi può far sognare ancora di più i suoi tifosi. Merito anche di Luciano Spalletti che da quando siede sulla panchina del Napoli ha avuto modo di far crescere a dismisura la sua squadra, valorizzando anche i singoli calciatori.

Spalletti: la motivazione del premio Bearzot

“Riesce a coniugare bel gioco e vittorie. Virtù, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot, come pure l’attitudine all’insegnamento: in campo e fuori” questa la motivazione che ha portato al premio per l’allenatore del Napoli.

Spalletti vince il premio Bearzot dopo Roberto De Zerbi, tecnico italiano che sta incantando la Premier League con il suo Brighton. Di Spalletti e del premio, che gli sarà consegnato a Napoli il 24 marzo, ha parlato anche Gabriele Gravina che ha detto: “Al di là delle capacità tecniche e dei risultati, Luciano Spalletti merita questo importante premio. Ho parlato recentemente con Luciano, mi ha esposto una bellissima idea che sta diventando progetto e che spiega molto della sua persona“.

Il presidente della Figc ha poi aggiunto: “Mi ha detto di voler fare qualcosa per i ragazzi nelle scuole e di voler lasciare qualcosa di personale alla città di Napoli. Spalletti vuole entrare nelle scuole coordinandosi con noi, per questo valuteremo le modalità per un progetto da fare insieme. Dò la mia disponibilità a lanciare, attraverso il mondo della scuola, alcuni messaggi molto forti e necessari in questo momento.

Spalletti vuole veicolare il valori del mondo del calcio attraverso la scuola. Un bellissimo progetto e non ci poteva essere in questo momento indicazione migliore se non quella di Spalletti“.