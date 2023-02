LIVE Eintracht Francoforte-Napoli: 0-1 Osimhen. Trap para un rigore aKvara

Live Eintracht Francoforte-Napoli le ultime notizie sulla formazione schierata da Luciano Spalletti per la gara degli ottavi di Champions League.

Il Napoli scenderà in campo alle ore 21.00 per la gara con l’Eintracht Francoforte, partita che sarà trasmessa in chiaro su Mediaset. Spalletti non ha a disposizione Raspadori per infortunio, mentre tutti gli altri rientrano regolarmente nella lista dei convocati.

Il Napoli è in testa alla Serie A e sta lottando per qualificarsi ai quarti di finale della Champions League 2022/2023, con la prima partita degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte in programma. L’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League battendo i Rangers ai rigori e si trova in una buona posizione nella Bundesliga, non troppo distante dalla vetta della classifica. La partita di ritorno tra Napoli e Eintracht Francoforte si svolgerà il 15 marzo 2023 alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli spera di eliminare l’Eintracht e proseguire la sua corsa nella competizione europea.

41′ GOL ANNULLATO NAPOLI! Lozano ruba palla a Ndicka e serve Osimhen che insacca il raddoppio ma era in posizione irregolare.

GOL! Eintracht-NAPOLI 0-1! Rete di Osimhen. Accelerazione di Lozano sulla destra, cross teso, Osimhen facile sotto misura.

38′ AMMONITO Kim, fallo tattico su Kolo Muani.

36′ RIGORE PARATO! Destro angolato a mezza altezza di Kvaratskhelia, Trapp si allunga e devia oltre il palo.

34′ RIGORE NAPOLI! L’azione prosegue, sulla ribattuta Osimhen ruba palla a Buta che lo scalcia in ritardo, Soares Dias indica il dischetto.

34′ PALO NAPOLI! Di Lorenzo serve lo scatto di Lozano, destro immediato sulla base del legno.

EINTRACHT-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Eintracht-Napoli in streaming sarà visibile su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it, su Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su PC, smartphone o tablet) oltre che su NOW – la piattaforma on demand di Sky – acquistando il ticket ‘Sport’ e selezionando la finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky i telecronisti di Eintracht Francoforte-Napoli saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani, mentre Riccardo Trevisani e Roberto Cravero racconteranno la partita di Champions in telecronaca per Mediaset.

Eintracht-Napoli: formazioni ufficiali

Secondo le ultime novità di formazione lanciate da Sky, il Napoli si schiererà con Lozano e Zielinski titolari dal primo minuto. Alla viglia c’era un ballottaggio tra Politano e Lozano e Zielinski ed Elmas.

Ma ancora ora resiste invece il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, con l’uruguaiano che nelle ultime ore ha visto rafforzata la sua candidatura, anche in virtù dell’ottima prestazione messa a referto con il Sassuolo, anche se il portoghese resta in vantaggio.

Nell’Eintracht Francoforte parte dal primo minuto Kolo Muani, tra i giocatori più temibili della formazione tedesca insieme con Goetze. Fuori invece Rode a causa di un virus. Mentre resiste il ballottaggio in difesa tra Hasebe e Jakic.