Eintracht Francoforte-Napoli: canale tv in chiaro, dove vederla

Eintracht Francoforte-Napoli dove vederla in tv ed in chiaro: tutte le informazioni sul match d’andata degli ottavi di Champions League.

Cresce l’attesa per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte che si gioca martedì 21 febbraio alle ore 21.00 al Deutsche Bank Stadium. Una sfida affascinante che vede gli azzurri di Luciano Spalletti arrivare al match addirittura con il favore del pronostico.

Spalletti tra i convocati ha tutti a disposizione, ma il tecnico ci tiene a gettare acqua sul fuoco perché sa perfettamente che non sarà una gara semplice. L’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League e si trova al sesto posto in classifica in Bundesliga ma si sta giocando l’accesso alla prossima Champions League. Inoltre le squadre tedesche sono sempre ben impostate e pronte a raggiungere il risultato finale.

Eintracht Francoforte-Napoli: trasmessa in chiaro su Canale 5

Dove vedere Eintracht-Napoli in tv? Il match di andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmesso da Sky anche in streaming attraverso pc e smartphone. La gara sarà visibile in streaming anche grazie a Mediaset Infinity, Sportmediaset.it, Sky Go e NOW.

Dove vedere in Tv Napoli in Champions League

Eintracht-Napoli di Champions League sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 nonché su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).

Telecronisti e seconda voce

La telecronaca di Eintracht-Napoli sarà affidata su Sky ad Andrea Marinozzi e Luca Marcheggiani. Mentre per Mediaset i telecronista saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.