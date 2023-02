Spalletti: “Mi fido del mio Napoli. Abbiamo possibilità di superare il turno”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, match di andata degli ottavi di Champions League.

“Conosco molto bene i giocatori, so cosa mi posso aspettare da loro e quindi mi aspettano che sappiano interpretare bene la partita. Loro hanno un po’ più esperienza di noi in queste sfide da dentro o fuori. Noi ci siamo allenati bene, anche nelle ultime gare di campionato. Lo abbiamo fatto senza pensare al margine di vantaggio che avevamo, ma pensando solo alla prossima partita” ha detto Spalletti in conferenza stampa prima della sfida con l’Eintracht.

Spalletti tra i convocati non ha defezioni e può contare su tutti gli effettivi, compreso Victor Osimhen. Il tecnico ha predicato calma in vista di questa partita anche perché il Napoli ci arriva con il favore del pronostico, ma non sarà così semplice battere la squadra tedesca.

L’allenatore Glasner ha già parlato in conferenza stampa, dimostrando tutta la voglia della squadra teutonica di battere il Napoli e avanzare alla fase successiva della Champions League.

Eintracht-Napoli: le parole di Luciano Spalletti

Il tecnico dell’Eintracht ha parlato di Napoli come squadra anti italiana per come si esprime in Europa: “Ora va un po’ di moda dire così. Tutte le squadre passano dei momento dove decidono di dare campo all’avversario, proprio perché hanno qualità di andare a giocare nello spazio. Come l’Eintracht: ha una squadra forte e ha la possibilità di andare all’attacco e montare addosso agli avversari. Sa benissimo ripiegare in 20-25 metri, si fa un po’ tutti questo lavoro. E di usare strategie che non sono sempre le stesse. Perché ormai è diventato difficilissimo fare una partita solo offensiva, soprattutto in Europa“.

Il Napoli viene dato come favorito in questa sfida Champions League con l’Eintracht ma Spalletti dice: “Io non mi fido di voi. Mi ricordo perfettamente cosa dicevate ad inizio campionato, quando dicevate che non ci qualificavamo nemmeno alla prossima Champions League. Ora invece dite l’esatto contrario. Io la penso come Glasner, abbiamo anche noi il 50% di possibilità di superare il turno“.

Spalletti ha parlato anche di Kvaratskhelia e Osimhen verso una prova di maturità in Champions League: “Se parliamo di maturità allora andiamo a guardare la partita di Sassuolo, quando Osimhen chiede il cambio appena sente un piccolo problema fisico, vuole dire che sa valutare bene le cose. Ma non ci dobbiamo dimenticare che loro sono due ragazzi giovanissimi che stanno facendo molto bene, va dato atto a De Laurentiis e Giuntoli che sono riusciti a prendere questi due giocatori. Ora questa gioventù va fatta maturare.

La sfida con l’Eintracht Francoforte sarà sicuramente un evento da sfruttare, sarebbe pure lecito da aver paura, ma vediamo le giocante che solo questo tipo di giocatori sanno fare“.