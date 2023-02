Eintracht, Glasner: “Vogliamo battere il Napoli. Il nostro obiettivo è passare il turno”

Oliver Glasner, tecnico dell’Eintratcht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro il Napoli.

L’Eintracht Francoforte affronta il Napoli in un match cruciale degli ottavi di Europa League e l’allenatore Oliver Glasner lancia la sfida, dichiarando la volontà di vincere. Il tecnico tedesco ha parlato in conferenza stampa, descrivendo la partita come “straordinaria” e “molto importante” per il suo club. Glasner ha elogiato la squadra partenopea, definendola “anti-italiana” per la massima intensità che mettono in campo, il loro pressing alto e il contro-pressing incredibilmente intenso.

“Ci aspetta una partita straordinaria. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Il tutto esaurito, l’atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe sempre essere. Che caratteristiche ha il Napoli? Il Napoli è anti-italiano. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing incredibilmente intenso. Lo sappiamo e ci siamo preparati per questo. Ma il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva. Hanno un ottimo equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionalmente buona”.

Nonostante ciò, Glasner si dice sicuro della sua squadra e pronta a far fronte alle caratteristiche del Napoli. Il tecnico ha anche rivelato che Rode si è allenato individualmente e che sarà in squadra, ma non giocherà dall’inizio.

“Rode, si è allenato individualmente oggi e sarà in squadra, se non succede altro. Ma non giocherà dall’inizio.

Conosciamo il 4-3-3 del Napoli e hanno dimostrato di poter essere compatti e pericolosi allo stesso tempo. È importante agire all’unisono senza palla e allo stesso tempo tenere impegnato l’avversario sulla difensiva”, ha sottolineato concluso Oliver Glasner .

Eintracht-Napoli in chiaro su Canale 5

Unico impegno di squadre italiane in calendario martedì, Eintracht-Napoli sarà trasmesso in chiaro anche su Canale 5 con il ricco pre e post partita affidato al team di Mediaset. Come tutti i match di Champions League, la partita sarà visibile anche su Sky e in streaming su Now.