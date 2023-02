Eintracht-Napoli i convocati di Spalletti. Gesto da gran signore del tecnico

Eintracht-Napoli, luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida del Deutsche Bank Park. Assente solo Raspadori.

Calcio Napoli notizie – Eintracht Francoforte-Napoli, gli azzurri di Spalletti si preparano alla sfida di domani alle ore 21 al Deutsche Bank Park per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha mostrato il suo lato umano e la sua signorilità durante l’allenamento mattutino del Napoli al centro tecnico di Castel Volturno, alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Prima dell’inizio dell’allenamento, Spalletti si è personalmente diretto verso i giornalisti presenti a bordocampo, augurando loro il buongiorno e buon lavoro, un gesto molto gradito che dimostra la sua cordialità e rispetto per la stampa. Durante l’allenamento, il tecnico ha incitato Zielinski, mentre Osimhen è apparso sereno e sorridente, recuperando completamente e pronto per scendere in campo nella gara di domani in Germania. I giornalisti presenti hanno avuto la possibilità di assistere alle esercitazioni della squadra azzurra, i cui progressi sono sempre seguiti con grande interesse dalla tifoseria.

Eintracht-Napoli i convocati Spalletti

Tra i convocato di Spalletti per Eintracht-Napoli assente il solo Raspadori tra gli azzurri, oltre a Demme e Zerbin non in lista Champions, con l’ex Sassuolo che procede il suo programma di recupero. Ecco la lista dei convocati di Spalletti:

Portieri : Gollini, Idasiak, Meret

: Gollini, Idasiak, Meret Difensori : Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani

: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani Centrocampisti : Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski

: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski Attaccanti: Kvaratskehlia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone

La partita di andata degli ottavi di Champions League è un momento decisivo per il Napoli, che cerca di continuare il suo percorso vincente in Europa. Grazie alla guida di Spalletti, la squadra sta dimostrando un grande spirito di squadra e una forte determinazione, come dimostrato anche dal bellissimo gesto del tecnico verso i giornalisti presenti. Tutto ciò fa ben sperare per il futuro della squadra e per i suoi appassionati tifosi.