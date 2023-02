Napoli, ecco quanto vale oggi Kvaratskhelia. La cifra è incredibile

Quanto vale oggi Kvaratskhelia? Pietro Lo Monaco ex amministratore delegato del Catania ha risposto citando Enzo Fernandez.

Il calciomercato è sempre un argomento di grande interesse per i tifosi, e in questo periodo si parla molto della valutazione di giocatori emergenti. In particolare, l’ex amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha recentemente commentato sul valore attuale del giovane talento georgiano Kvaratskhelia, che sta attirando l’attenzione di molti club.

Ecco quanto vale oggi Kvaratskhelia

Secondo Lo Monaco, è difficile stabilire un valore preciso per Kvaratskhelia al momento. L’ex AD del Catania ha citato l’esempio di Enzo Fernandez, acquistato per otto milioni di euro e poi venduto per centoventi milioni di euro, per sottolineare il potenziale di crescita dei giovani calciatori.

“Quanto vale Kvaratskhelia? Dirlo oggi è complicato, ma se me lo trovassi tra le mani in fase di mercato mi divertirei. Penso a Enzo Fernandez comprato a otto e venduto a centoventi milioni. Kvara ha un mondo davanti e con il mercato attuale e la follia che gira attorno può valere qualsiasi cifra”.

Inoltre, Lo Monaco ha parlato della situazione del Napoli, attualmente in testa alla classifica con quindici punti di vantaggio sulla seconda. È un margine considerevole, che non si vedeva da molto tempo in Serie A. Lo Monaco ha evidenziato che il mercato invernale è stato piuttosto povero, con soli trentuno milioni di euro spesi complessivamente. Questo è un riflesso della situazione economica attuale, che vede il calcio italiano in difficoltà rispetto ad altri paesi europei.

“Napoli capolista? Quindici punti di vantaggio a questo punto del campionato sono tanti. A memoria d’uomo non ricordo una prima della classe che a questo punto avesse tanto vantaggio sulla seconda. Gennaio mercato povero? Serve riflettere, questo fa il paio con tante vicende degli ultimi anni. Leggasi due eliminazioni dal Mondiale, i diritti tv che ci fanno perdere quotazioni come se niente fosse: prima eravamo secondi come introiti e oggi veniamo dopo Inghilterra, Spagna e Germania. Ci impoveriamo sempre di più. Il giro del mercato invernale è stato di trentuno milioni di euro: è la fotografia del momento”.

Lo Monaco ha sottolineato l’importanza di riflettere sulle scelte di mercato, considerando anche il contesto economico generale. Il valore dei giocatori può aumentare in modo vertiginoso, ma bisogna anche valutare attentamente la situazione finanziaria dei club. In ogni caso, il calcio è sempre un mondo in continua evoluzione, e i tifosi sono pronti a seguire tutte le novità del mercato.