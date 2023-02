Ziliani: “Juve il bello deve ancora venire, preparate i fazzoletti”

Paolo Ziliani avvisa i tifosi della Juventus: “Altro che Champions, il bello deve ancora venire, preparate i fazzoletti”.

Paolo Ziliani sulle pagine del fatto Quotidiano ha risposto per le rime ai quanti si sono eretti a difesa della Juventus: Negli ultimi giorni il campionato spagnolo è stato scosso dall’esplosione di uno scandalo: il Barcellona, attualmente in testa alla classifica, è stato accusato di aver pagato per tre stagioni 1,4 milioni di euro al vice capo dei vertici arbitrali Negreira. L’ex presidente Bartomeu è stato il responsabile di quest’operazione, ma al suo posto ora c’è il nuovo presidente Laporta. Nonostante il Barcellona abbia spiegato di aver pagato per cautelarsi da eventuali “arbitraggi non neutrali“, la cosa più sorprendente è stata la reazione di Negreira che ha dichiarato di aver ricevuto un compenso per “consulenza”, ovvero per insegnare ai giocatori come comportarsi con gli arbitri.

Il reato sportivamente parlando è ormai prescritto, ma il club dovrà comunque vedersela nel penale. Fortunatamente per il Barcellona, l’attuale presidente della Liga, Javier Tebas, non potrà partecipare alle riunioni in cui verrà deciso il futuro dei diritti televisivi, evitando così di dover duellare con i due top club spagnoli, Real e Barcellona, che hanno tentato una fuga verso la Superlega.

Anche in Inghilterra ci sono stati problemi: su iniziativa degli altri 19 club della Premier League, il Manchester City è stato deferito e rischia l’esclusione dal torneo o la retrocessione in Championship con l’accusa di avere commesso oltre 100 violazioni finanziarie. Il presidente della Commissione Giudicante sarà un socio dell’Arsenal, club che oggi sta contendendo il titolo al City, ma curiosamente non c’è stata alcuna polemica in merito”.

Paolo Ziliani ha poi aggiunto: In Italia, invece, la Juventus è finita nell’occhio del ciclone: dopo i 15 punti di penalizzazione ricevuti nel processo-plusvalenze, il club dovrà ora giocare più partite in tribunale che in campo. La Procura di Torino ha raccolto oltre 14.000 pagine di materiale probatorio su una miriade di illeciti commessi da Agnelli & company, e il -15 è stata la prima conseguenza sportiva dei comportamenti illeciti del club bianconero.

Mentre in Spagna e in Inghilterra non sembra esserci stata molta agitazione da parte dei politici o dei tifosi, in Italia invece si è scatenato il finimondo. Diversi politici, dal ministro dello sport Abodi al presidente Figc Gravina, hanno chiesto a gran voce ai giudici spiegazioni sulla sanzione inflitta, addirittura chiedendo la sua cancellazione. Pare che il bello debba ancora venire, ma i tifosi della Juventus dovranno prepararsi a consolare i politici, che sembrano essere i più indignati per questa vicenda.