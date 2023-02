Lo Spezia denuncia: “I tifosi della Juve ci hanno fatto pipì in testa!”

Durante la partita tra Spezia e Juventus allo stadio Picco, due dipendenti della squadra di casa hanno denunciato un gesto grave compiuto dai tifosi della Juventus. I due dipendenti hanno raccontato di aver visto alcuni tifosi della Juve che dalla tribuna sopra di loro che stavano facendo pipì su di loro. La società ha confermato l’accaduto, e le autorità stanno investigando l’episodio tramite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Nella stessa partita, il centrocampista serbo della squadra ospitante Filip Kostic è stato oggetto di cori razzisti e insulti da parte dei tifosi del pubblico di casa, al momento della sua uscita dal campo. Nonostante le provocazioni, Kostic è rimasto pacato e ha risposto con ironia ai suoi aggressori, mostrando il pollice all’insù.

Purtroppo, non è la prima volta che accadono episodi simili allo stadio dello Spezia. Si tratta di comportamenti inaccettabili che non solo offendono gli individui coinvolti, ma anche il mondo dello sport nel suo insieme. È importante che i club e le autorità agiscano con fermezza per prevenire e condannare questi comportamenti, e per garantire un’esperienza di gioco sicura e rispettosa per tutti i partecipanti.

In conclusione, questi due episodi negativi durante la partita tra Spezia e Juventus sono inaccettabili e non dovrebbero avere alcun posto nel mondo dello sport. Speriamo che l’azione delle autorità e dei club sia efficace nel prevenire futuri episodi di questo tipo e che tutti possano godere di un’esperienza di gioco sicura e rispettosa.