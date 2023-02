Bambino vestito da Carnevale come Mario Rui: la foto spopola sul web

Bambino si veste da Carnevale come Mario Rui: la foto spopola sul web con tante visualizzazioni

Vestito da Carnevale alla Mario Rui per un bambino di Napoli. La foto diventa virale sul web, con migliaia di visualizzazioni per i post e stories sui vari canali social. In effetti la scelta dei genitori è alquanto divertente, con il bambino che si è travestito da Mario Rui con la maglia del Napoli in versione natalizia, con la renna al centro della maglietta: una t-shirt andata a ruba e sold-out in pochissimi giorni. In più altro aspetto geniale, che solo a Napoli esiste. I genitori hanno messo baffetti e barba finti al bimbo che, di suo, ha una capigliatura simile a Mario Rui: capelli ricci di media lunghezza che sono simili a quelli dell’ex Roma.

La foto del bambino vestito da Carnevale come Mario Rui spopola sul web

L’entusiasmo che circonda Napoli prende ogni aspetto ed anche il Carnevale ne riflette. In questo caso è una idea geniale ed originale di genitori, tifosissimi del club azzurro, che hanno pensato di travestire il proprio figlioletto come il suo idolo del Napoli. Di certo anche Mario Rui, quando lo scoprirà, sorriderà appena vedrà la foto che è diventata virale.