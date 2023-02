Vergognosi cori contro Maradona: il silenzio imbarazzante dello Spezia e del suo capitano napoletano

La vergogna di Spezia-Napoli: cori contro Maradona e Spalletti nel silenzio del club e del suo capitano napoletano.

Domenica scorsa allo stadio Picco di La Spezia, il calcio ha vissuto una delle sue giornate più amare con cori offensivi vergognosi contro Maradona, Spalletti e la città di Napoli. Questo ci fa temere che potremo assistere a altre situazioni simili, soprattutto ora che il Napoli si avvicina al suo terzo scudetto. Anche se la squadra dello Spezia e i suoi giocatori non potevano fare molto durante la partita, sarebbe stato importante che l’arbitro o il funzionario per l’ordine pubblico intervenissero sospendendo temporaneamente la gara.

Siamo rimasti sorpresi dall’assenza di reazioni da parte dei dirigenti dello Spezia o del loro capitano napoletano, Daniele Verde, sui social. Verde, che proviene dalla città di Napoli, avrebbe potuto lanciare un forte segnale contro questi cori offensivi verso la sua città e il suo idolo Maradona. Anche il presidente dello Spezia, Philip Platek, potrebbe agire per una pulizia interna dei gruppi della tifoseria. In un’intervista pubblicata pochi mesi fa sul Corriere della Sera, aveva dichiarato che il suo sogno era uno stadio aperto alle famiglie, accogliente sotto tutti i punti di vista.

Il vero problema dello stadio Picco non è la dimensione del campo, ma la necessità di una pulizia interna per garantire uno stadio accogliente e rispettoso per tutti. Speriamo che la dirigenza e i giocatori del club prendano una posizione forte e decisa contro questi comportamenti offensivi, per preservare la bellezza e l’integrità del gioco del calcio.