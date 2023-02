De Laurentiis vuole un grande Napoli in Champions League

Aurelio De Laurentiis vuole che il suo Napoli sia grande anche in Champions League, grande vetrina internazionale.

Il presidente del Napoli è stato chiaro preferisce la Champions League. Chiaramente non disdegna lo scudetto, anzi. Ma se proprio dovesse scegliere punterebbe sulla più grande competizione europea per club.

La Champions porta tanti soldi alla società, ma anche a livello di prestigio e di crescita del brand è sicuramente molto più prestigiosa del torneo nazionale. Inoltre De Laurentiis da produttore cinematografica molto attivo negli Usa vede nelle vetrina europea un appeal molto maggiore.

Il Mattino riferisce che De Laurentiis non vuole assolutamente che la sua squadra sia una cenerentola in questa Champions League. Lo ha detto chiaramente, ed anzi è convinto che il Napoli abbia tutto per sedersi e giocare alla pari al tavolo delle grandi.

Eintracht-Napoli sarà un test importante, perché c’è la ghiotta occasione di passare il turno ed accedere per la prima volta nella storia ai quarti di finale di Champions League. Ritrovarsi tra le migliori 8 squadre d’Europa sarebbe qualcosa di veramente fantastico ed aprirebbe scenari inimmaginabili.

Il Napoli ha l’organico per potersela giocare con tutti, anche perché il margine di 15 punti di vantaggio in Serie A gli permette anche di fare un po’ di turnover.