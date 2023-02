Vincere lo scudetto o la Champions League? La risposta netta di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis vorrebbe vincere la Champions League con il Napoli, anche più dello scudetto.

Il presidente del Napoli oggi si è intrattenuto a parlare con i giornalisti prima che cominciasse la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il tecnico e Giovanni Di Lorenzo sono stati trattenuti a causa del traffico e quindi nell’attesa anche il patron azzurro ha scambiato qualche battuta con i cronisti presenti in sala stampa al Deutsche Bank Stadium di Francoforte.

Il presidente del Napoli in vista della sfida con l’Eintracht ha detto: “Abbiamo affrontato squadra come Chelsea e Bayern Monaco. Mi meraviglio che ci sia tutta questa eccitazione, anche perché il Napoli è stato sempre estremamente competitivo ed onesto“.

Poi De Laurentiis ha aggiunto: “È molto più importante vincere la Champions, perché ti dà un’immagine nel mondo che Napoli già ha“.

Il Napoli viene considerato da tutti come la possibile grande sorpresa di questa Champions League. In tanti sono convinti che gli azzurri possano superare il turno con l’Eintracht Francoforte, anche se non è la squadra materasso che tutti pensano. Se gli azzurri dovessero accedere ai Quarti di finale farebbero la storia, visto che i partenopei non sono mai riusciti a superare gli Ottavi di Champions League.