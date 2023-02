Pedullà distrugge Allegri: “Spalletti lo batte 6-0, eliminazione vergognosa in Champions” – VIDEO

Alfredo Pedullà prende una posizione netta su Massimiliano Allegri, il giornalista dice: “I numeri dimostrano cose orribili…”.

Pedullà ai microfoni di SportItalia prende in considerazione le ultime due stagioni di Allegri sulla panchina della Juve. Da quando è tornato il tecnico dei bianconeri fino “a febbraio 2023 non ha vinto nemmeno un titolo. Lo dicono i numeri. Una qualificazione stentata in Champions League, in cui c’è stata una eliminazione vergognosa” ai gironi.

Poi ha aggiunto: “Anche con il Nantes, vai in vantaggio… tu sei la Juve, ma i difetti di Allegri sono sempre gli stessi“. Pedullà mette anche a confronto il rientro di Spalletti con quello di Allegri: “Da quando è tornato Allegri con Spalletti perde sempre 6-0. Perché il tecnico del Napoli è tornato preparato, quello dei bianconeri no“.

Secondo Pedullà, Allegri non si può nemmeno lamentare della rosa perché “Vlahovic, Chiesa, Di Maria ritrovati sono forti e gli altri otto li puoi inserire facilmente. Si parla sempre di Pogba, ma oramai il francese non c’è. Gli infortuni? Si, magari puoi uscire dalla Champions, ma non in quel modo, perché la cifra tecnica della rosa è quella che è. Giochi con il Nantes e che fai? Continui, non aspetti. La Juve ha un organico importante ed ora ha tutti i giocatori disponibili come Locatelli, Kostic, Cuadrado. Per quanto mi riguarda con quella squadra lì al primo tempo il Nantes doveva già tornare a casa“.