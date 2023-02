Di Lorenzo: “Al Napoli la stessa unità dell’Italia Campione d’Europa”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con l’Eintracht.

Il capitano del Napoli ha detto che nella squadra partenopea vede la stessa “unità che c’era con l’Italia che ha vinto gli Europei. Sappiamo che queste partite sono molto intense e noi ci siamo preparati al meglio per affrontare questo tipo di sfide“.

A Di Lorenzo poi viene chiesto che effetto fa essere tra i terzini più forti d’Europa: “Non ci penso più di tanto, spero sempre di fare il mio meglio, alle volte ci riesco altre no. Sono contento del percorso. Sui calci piazzati? Ogni partita ci lavoriamo, è una componente importantissima, molte partite si sbloccano così“.

Mentre sui possibili passi falsi del Napoli ha aggiunto: “Non c’è preoccupazione. Stiamo facendo sicuramente un ottimo percorso, molto bello in campionato ma questa è un’altra competizione e lo sappiamo perfettamente. È una gara importante per noi, per i tifosi, non siamo mai arrivati ai quarti e siamo consapevoli dell’importanza della partita. Ci siamo allenati al meglio per dimostrare anche in Europa le nostre potenzialità“.

Secondo Di Lorenzo la crescita del Napoli è dovuto ad un percorso che “parte da lontano. Come dice Spalletti anche la scorsa stagione abbiamo fatto bene, ma siamo calati alla fine. Se siamo qui a giocarci gli ottavi di Champions League lo dobbiamo anche ai compagni che sono andati via“.

Di Lorenzo rifiuta il ruolo del Napoli favorito con l’Eintracht Francoforte e dice: “Non penso ci sia una favorita, visto che arrivano le più forti. Affrontiamo una squadra forte, che sta facendo un buon campionato, ha un livello molto alto di ritmo e di intensità, ci siamo preparati al meglio senza pensare ai discorsi di favorito o non favorito. Tutto dipende da tutto quello che mettiamo in campo“.