Napoli alla conquista del record storico: un traguardo mai raggiunto

Il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe chiudere il girone d’andata della serie A con un clamoroso record.

Il Napoli si appresta a chiudere il girone d’andata della Serie A 2022/23, con una trasferta contro la Salernitana in un match che, sulla carta, sembra scontato ma che in realtà potrebbe riservare sorprese. Gli azzurri, guidati dall’allenatore Luciano Spalletti, inseguono l’ennesimo record stagionale e, in caso di vittoria allo stadio Arechi, potrebbero chiudere il girone d’andata con 50 punti, una quota mai raggiunta nella storia del club.

Il record attuale appartiene alla stagione 2017/18, quando la squadra allenata da Maurizio Sarri aveva chiuso il girone d’andata con 48 punti, frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Questa stagione gli azzurri hanno raccolto numeri simili, con Osimhen e compagni che, con una vittoria a Salerno, potrebbero entrare di diritto nella storia del Napoli.

Il Napoli è una delle squadre più in forma della stagione e, nonostante la Salernitana non sia un avversario facile, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per conquistare la vittoria e raggiungere questo importante traguardo. Non solo, gli azzurri, si presentano all’appuntamento con l’obiettivo di continuare la loro scalata verso i vertici della classifica e di completare l’opera nel girone di ritorno.