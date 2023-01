Classifica senza errori arbitrali diciottesima giornata: Appaiono fuori luogo i piagnistei dell’Inter

Classifica senza errori arbitrali diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Sarebbe stata una buona giornata arbitrale senza gli errori di Santoro, peggio assistito al Var da Marini e all’AVAR da Guida.

A Empoli il fallo di mani di Gabbiadini in caduta è evidente ma conseguenziale al netto fallo subito da Luperto. Il gol era da annullare ma alla Sampdoria manca un clamoroso calcio di rigore. In precedenza i liguri si erano lamentati per un mani di Parisi in area di rigore toscana.

Sicuramente dopo la parata di Danilo (Verona – Juventus, XIV giornata) non punita col calcio di rigore sono aumentate le difficoltà arbitrali sulla valutazione dei falli di mano.

Appaiono fuori luogo i piagnistei nerazzurri, specialmente dopo le tante strabilianti distrazioni di Sozza in Inter – Napoli di qualche settimana fa. Non sbaglia Fabbri a Milano. Giusto invalidare la rete di Lautaro. Dawidowicz è in vantaggio, davanti all’avversario, difende spazio e pallone e il fallo dell’interista è netto.

I milanisti lamentano pure un tocco di mani da parte di Hien che è del tutto involontario, col giocatore scaligero che fa di tutto per evitare il contatto col pallone ritraendo il braccio. Qualche sbavatura c’è stata a Udine per un possibile rigore negato a Orsolini per fallo subito da Udogie. Sarebbe ora che i moviolisti della prima e seconda ora si mettessero d’accordo sui falli da rigore. Stavolta siamo concordi con l’analisi di Tuttosport e la sufficienza per l’arbitro Volpi.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 DICIOTTESIMA GIORNATA SERIE A

CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 47 Napoli 47 Milan 38 Lazio 34 Inter 37 Inter 33 -4 Juventus 37 Juventus 31 -6 Atalanta 34 Roma 31 -3 Lazio 34 Atalanta 30 -4 Roma 34 Milan 29 -9 Udinese 25 Udinese 29 +4 Fiorentina 23 Fiorentina 28 +5 Torino 23 Lecce 23 +3 Bologna 22 Bologna 21 -1 Empoli 22 Torino 21 -2 Monza 21 Empoli 20 -2 Lecce 20 Monza 20 -1 Salernitana 18 Salernitana 19 +1 Spezia 18 Sassuolo 18 +2 Sassuolo 16 Spezia 18 Sampdoria 9 Sampdoria 12 +3 Verona 9 Verona 10 +1 Cremonese 7 Cremonese 7

