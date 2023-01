Okereke, l’agente: “Il suo sogno è fare coppia con Osimhen nel Napoli”

L’agente di David Okereke rivela che il suo sogno è fare coppia con Victor Osimhen nel Napoli

Patrick Bastianelli, procuratore di David Okereke, si sofferma sul suo assistito ai microfoni di Radio CRC, nel corso di Si gonfia la rete: “La Cremonese nella prima parte del campionato ha fatto divertire, ma poi è stata condizionata da episodi non favorevoli e il cambio tecnico credo sia stato necessario. Ballardini è appena arrivato, stasera ci sarà la prima gara ufficiale e mi aspetto subito qualcosa di nuovo, ad esempio il modulo. Immagino che la Cremonese scenderà in campo con un 3-5-2 con una squadra un po’ò più compatta, ma sarà ugualmente difficile per la Cremonese affrontare il Napoli. Tutte le squadre sotto proveranno ad agganciare l’ultimo posto disponibile per salvarsi e seppure squadre come Sassuolo e Salernitana sono laggiù, hanno un organico competitivo e credo che si riprenderanno”.

Bastianelli racconta che Okereke è un elemento molto duttile e può fare al caso del Napoli

“Okereke è molto duttile, può ricoprire più ruoli. Nasce come attaccante esterno, gioca da prima punta, da sotto punta, da trequartista ed ha questa grande caratteristica di potersi adattare in più moduli. Mi auguro possa completare il suo percorso giocando in una squadra importante perché dal punto di vista tecnico e caratteriale ha tutto per fare un salto di qualità importante”.

“Mi aspetto da Okereke che completi la stagione in doppia cifra perché poi chi gioca in attacco, deve fare i numeri. Il suo sogno è fare coppia col suo amico Osimhen. Nella batteria degli attaccanti del Napoli ci potrebbe stare. Ora è concentrato sulla Cremonese e sogna la salvezza”.