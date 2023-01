Cremonese, i convocati di Ballardini per Napoli. 9 assenti, manca anche un ex

La Cremonese ufficializza la lista dei convocati di Davide Ballardini per la trasferta di Napoli: 9 assenti, manca anche un ex

Davide Ballardini, nuovo allenatore della Cremonese, ha diramato la lista dei convocati, in vista della partita di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, in programma domani martedì 17 gennaio alle 21.00. Nove indisponibili nelle fila della compagine lombarda che è all’ultimo posto della classifica in Serie A. Mancheranno, infatti, Ghiglione, Radu, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Tra gli assenti dunque anche l’ex difensore azzurro Vlad Chiriches che non tornerà a giocare a Napoli. Per Ballardini è l’esordio dopo l’esonero di Massimiliano Alvini di sabato.

La partita si giocherà in gara unica. La vincente sfiderà la Roma nella partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, previsti mercoledì 1 febbraio alle 18.00. Qualora i partenopei dovessero vincere, giocheranno in casa la sfida contro i giallorossi. E c’è quindi il rischio che in quattro giorni possa esserci un doppio duello, considerando che il Napoli ospiterà la Roma di Josè Mourinho anche il 29 gennaio in campionato.

La lista dei convocati di Ballardini per Napoli-Cremonese

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45).

DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Hendry (2), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5).

CENTROCAMPISTI – Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6).

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98).