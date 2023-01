Lamentele dell’Inter e ingiustizie verso il Napoli: Sacchi sospeso, Sozza premiato

L’Inter si lamenta per l’arbitraggio di Sacchi contro il Monza, ma il Napoli viene ignorato dopo quanto ha subito da Sozza.

Sull’arbitraggio di Sozza a Milano avremmo voluto porre un definitivo velo pietoso ma l’ennesima provocazione giunta da Milano ci costringe a ritornarci su. Lungi da noi ogni confronto dialettico con chi senza argomentazione e dati fattuali si scaglia con tale veemenza verbale contro il Napoli e i napoletani dopo l’ennesima beffa arbitrale subita. Ma a questo sistematico revival di personaggi del mainstream mediatico che ci offendono, insultano e pretendono di educarci al minimo accenno di protesta per l’ingiustizia subita siamo purtroppo abituati.

Milano ci insegna a piangere e ‘fott…’? La verità sugli scudetti scippati

Sono sempre i soliti luoghi comuni e le mezze verità distorte intrise di menzogne tipiche dei colonizzatori che si alternano in questo ruolo secolare. Se fossimo noi a piangere e “fott…” non ci avrebbero scippato 5 scudetti nell’ultimo decennio. Che cosa avremmo “fott…” se non abbiamo vinto nulla? Sul piangere e “fott…” possiamo solo ricevere lezioni da Milano (vedi ora l’Inter), come quelle inondazioni che allagarono le redazioni giornalistiche nella scorsa stagione per la norma del vantaggio non applicata da Serra in Milan – Spezia. I cantori di quel pianto, anche col contributo di buona parte di coloro che ora pretendono di educarci dopo la beffa Sozza, durato mesi e mesi ci hanno scippato l’ennesimo scudetto con la perla finale del duo Orsato – Valeri nello scontro scudetto col Milan a Napoli il 6 /3/2022. Anche allora dopo quell’arbitraggio con l’incredibile rigore negato a Osimhen pretesero di educarci perché qualcuno aveva osato protestare.

Arbitraggio sconcertante a Milano: l’ennesima provocazione per il Napoli

Ma ritornando a Inter – Napoli e sulla valutazione dell’arbitro Sozza noi avremmo avuto più di un dubbio sulla sufficienza e su certi giudizi di chi ha cercato di giustificare i mancati provvedimenti disciplinari adducendoli a semplice distrazione. Lungi, quindi, per quanto prima detto evitare ogni polemica con chi senza argomentazioni pretende persino di farci crescere zittendoci, si ribadisce che l’arbitraggio di Sozza in Inter – Napoli è stato e resta sconcertante. I soli 4 falli fischiati nel primo tempo contro l’Inter e i tanti altri falli da ammonizione non ravvisati la dicono lunga sulla bontà dell’arbitraggio andato in onda a Milano. Con i due difensori nerazzurri (Skriniar all’8’), Bastoni e Barella (doveva anche essere espulso) da ammonire nei primi venti minuti di gioco si sarebbe vista tutt’altra partita al Meazza, specialmente con un Kvaratskhelia ancora in forma.

Inter-Napoli e l’arbitro Sozza: più di un dubbio sulla sufficienza

Qua, poi, non è in discussione il paese natale di Sozza per la sfida di Milano ma era in discussione l’opportunità di tale designazione una settimana dopo i gravi fatti arbitrali di Milan – Fiorentina (XV). Dopo gli errori macroscopici (gol doppiamente irregolare dei rossoneri e plateale rigore negato ai toscani) compiuti la settimana prima, la designazione del milanese Sozza, e ancora a Milano, per il Napoli (XVI) antagonista proprio delle due squadre milanesi nella lotta al vertice era assolutamente inopportuna e da evitare. Per la cronaca ma soprattutto per la storia, Sozza a differenza di Serra (dopo Milan – Spezia) non è stato fermato dopo gli errori gravi di Milan – Fiorentina ma è stato addirittura promosso internazionale dall’1 gennaio 2023.

Scontro tra l’Inter e l’arbitro Sacchi: sospeso dai vertici arbitrali

L’arbitraggio di Juan Luca Sacchi durante la partita Monza-Inter ha sollevato molte polemiche, in particolare per il gol annullato all’Inter che avrebbe potuto chiudere il match. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Sacchi avrebbe ammesso di aver commesso un errore e avrebbe chiesto scusa all’Inter. Alcune voci di corridoio sostengono che potrebbe essere sospeso dai vertici arbitrali. Inoltre, durante la partita Inter-Napoli pochi giorni prima, l’arbitro Sozza avrebbe trascurato il gioco duro dell’Inter sui giocatori del Napoli e avrebbe risparmiato 4 ammonizioni che avrebbero potuto influire sull’esito del match.

L’allenatore Inzaghi e i calciatori dell’Inter si sono scagliati contro l’arbitro Sacchi, aiutati dai media nazionali, dopo la partita Monza-Inter. Questa situazione conferma le preoccupazioni espresse in passato da Saviano riguardo a un possibile complotto delle squadre del nord contro il Napoli.

Il Napoli vittima di discriminazione mediatica e arbitrale

In conclusione, è evidente come il Napoli sia sistematicamente discriminato dai media, mentre le squadre del nord, in particolare Juventus, Inter e Milan, ricevano trattamenti di favore. Questa discriminazione può essere vista attraverso l’arbitraggio controverso a danno del Napoli, così come attraverso la copertura mediatica spesso negativa nei confronti della squadra azzurra. È importante che il calcio italiano venga gestito in modo equo e che le decisioni siano prese solo in base al regolamento del gioco, indipendentemente dalle simpatie o antipatie dei tifosi o dei giocatori.

