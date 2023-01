Quando Inzaghi diceva: “Calcio migliorerà quando non parleremo più di arbitri”

Simone Inzaghi si è lamentato dell’arbitraggio di Sacchi in Monza-Inter, il tecnico scatenato per il gol non convalidato ad Acerbi.

L’Inter ha pareggiato con il Monza, una partita che ha spento sul nascere il grandissimo entusiasmo dei nerazzurri andati in estasi dopo la vittoria con il Napoli. Una vittoria segnata anche dall’arbitraggio scientifico di Sozza. Il direttore di gara di Seregno ha permesso un gioco durissimo, come il fallo di Skriniar su Kvaratskhelia, nemmeno ammonito.

Al termine di quella partita fu proprio Simone Inzaghi a farci la predica ed indicarci la strada per nuove virtù dicendo: “Il calcio dovrà sempre migliorare, sarà un giorno fantastico quando noi allenatori e addetti ai lavori non guarderemo più l’arbitro che andrà a dirigere la nostra partita“. Questo accadeva dopo Inter-Napoli gioca il 4 gennaio 2023.

Dopo appena tre giorni al termine di Monza-Inter del 7 gennaio 2023 è arrivato lo sfogo di Simone Inzaghi a causa del gol non convalidato ad Acerbi. Il tecnico al termine del match ha detto: “Siamo davvero molto arrabbiati perché c’è stato un grave errore contro l’Inter. Due giocatori inciampano tra di loro e l’arbitro fischia fallo contro di noi. È stato un errore davvero molto grave”. Insomma sembra che il tecnico dell’Inter in pochissimo tempo abbia cambiato opinione sul rendicontare l’operato degli arbitri a fine partita. Chissà perché ha cambiato idea quando gli errori hanno penalizzato la sua squadra e non quella avversaria. Magari un giorno ce lo spiegherà.