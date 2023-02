I tifosi del Napoli invadono Francoforte: selfie con Edoardo De Laurentiis

I tifosi del Napoli hanno invaso pacificamente Francoforte, per la sfida di Champions League contro l’Eintracht.

Il Napoli ha un’occasione storica, raggiungere i quarti di finale di Champions League. I ragazzi di Spalletti ci proveranno accompagnati sempre dal grandissimo tifo azzurro. Un amore che non conosce confini, come dimostrano le foto dei supporters del Napoli che col Sassuolo hanno praticamente dipinto il Mapei Stadium di azzurro, azzerando i cori degli avversari.

Anche per la sfida Eintrach-Napoli sono migliaia i tifosi partenopei provenienti da tutta Italia e non solo, che hanno deciso di sobbarcarsi la trasferta in Germania per amore della maglia azzurra. Già dalla mattinata si segnalano centinaia sostenitori del Napoli presenti nelle strade delle bellissima Francoforte.

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli ha contagiato anche Edoardo De Laurentiis, vice presidente della SSCN che si è concesso a qualche foto con i club dei gruppi UANM (Unione Azzurra Nel Mondo). Nessuna dichiarazione, ma tanti sorrisi e tanto affetto verso i supporters che hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti a tutti per sostenere la maglia azzurra.

Presenti tra gli altri i club Napoli di Santa Maria Capua Vetere, club Napoli Novara, club Napoli Santa Maria a Vico, club Napoli Bergamo Azzurra e club Napoli Piedimonte Matese.