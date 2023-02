Maradona: il gol più bello non è quello con l’Inghilterra, il video inedito

Diego Armando Maradona diceva che il suo gol più bello non era quello siglato con il Messi, ma bensì quello con l’Argenitos Juniors del 1980.

“Stavamo perdendo. Abbiamo recuperato fino al 3-3, e poi abbiamo vinto 4-3 con quel gol. Era da metà campo, mi facevano di tutto, calci volanti… e ovviamente, quando mi ci provavano io li saltavo e loro restavano a terra. Quando la spingo in rete sono tutti sdraiati, in fila” così Diego Armando Maradona parlava del suo gol più bello, non il gol del secolo, quello segnato durante la semifinale di Coppa del Mondo tra Argentina e Inghilterra del 1986.

Secondo Maradona il suo gol più bello lo ha segnato nel 1980 durante un tour dell’Argentinos Juniors in Colombia. La squadra del Pibe de Oro affrontava il Deportivo Pereria. Di quel gol si era persa completamente traccia, e restavano solo le parole di Maradona. Ma nel 2013 quel gol è stato completamente restaurato, prendendo un video in bianco e nero di pessima qualità, in cui le movenze del fuoriclasse argentina appena si intuivano.

Per recuperare il video del gol più bello di Maradona ci sono voluti tre mesi di intenso lavoro. Dalle immagini restaurate si vede come Maradona riceve palla pochi metri oltre la metà campo avversaria. Poi salta tre giocatori, entra in area, ancora un avversario saltato, mette a sedere il portiere e poi, con estrema calma, decide dove piazzare il pallone.

Questa azione secondo Maradona è stata la più bella di tutta la sua sfolgorante carriera, con gli avversari stremati dalla forza dirompente e della classe sovraumana del giovane Diego.