Spalletti vuole la rivincita sull’Eintracht Francoforte: l’ultima volta fu eliminato

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti vuole la rivincita sull’Eintracht Francoforte che l’ultima volta lo ha eliminato

“Eliminazione? Sono sorpreso, mi aspettavo più maturità“. Così dichiarò Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-gara di Inter-Eintracht Francoforte di quattro anni fa. Allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’allora allenatore nerazzurro perse per 0-1, con goal decisivo di Luka Jovic (attuale attaccante della Fiorentina) e fu eliminato agli Ottavi di Europa League, in virtù dello 0-0 dell’andata in Germania. Quasi millecinquecento giorni dopo il trainer di Certaldo desidera tanto la rivincita nei confronti della compagine teutonica che stasera alle 21 ospiterà il Napoli al “Deutsche Bank Park” di Francoforte, nella gara valevole per l’andata degli Ottavi di Champions League. Grande attenzione per Spalletti che non vuole ripetere l’eliminazione a sorpresa di quattro anni fa

L’Eintracht Francoforte eliminò l’Inter di Spalletti nell’Europa League 2018/2019

L’edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma su quali aspetti saranno decisivi per passare il turno: “Per il Napoli, che ha lo scudetto quasi in cassaforte, arriva il test Champions contro l’Eintracht Francoforte. Serve sfrontatezza, data dalla consapevolezza dei risultati ottenuti sia in Italia che in Europa nel corso di questa stagione. Exploit a ripetizione che impongono ai partenopei di non sentirsi inferiori a nessuno. Inoltre, Luciano Spalletti cercherà di prendersi una rivincita sui tedeschi che eliminarono la sua Inter agli ottavi di finale di Europa League nella stagione 2018/19″.