Eintracht-Napoli: quattro giocatori in diffida, attenzione all’ammonizione ‘pesante’

Eintracht Francoforte-Napoli è la sfida di andata degli ottavi di Champions League, tra i convocati ci sono quattro giocatori diffida.

Il Napoli sfida l’Eitracht Francoforte al Deutsche Bank Stadium. Una sfida molto attesa perché gli azzurri hanno la possibilità concreta di superare il turno e accedere per la prima volta nella storia ai quarti di Champions League.

Spalletti punterà sulla formazione ‘tipo’ per affrontare l’Eintracht, anche se ci sono almeno un paio di ballottaggi da risolvere, oltre all’assenza per infortunio di Raspadori che avrà uno stop molto lungo.

Nella sfida Eintracht-Napoli ci saranno anche quattro giocatori diffidati, che in caso di ammonizione salterebbero il match di ritorno allo stadio Diego Armando Maradona. Nel Napoli c’è un solo diffidato ed è Matteo Politano. Il giocatore non dovrebbe partire titolare, con Lozano in vantaggio per un posto da titolare sulla fascia destra d’attacco.

Mentre gli altri tre diffidati sono tutti dell’Eintracht e sono: Hasebe, Jakic e Smoicic. Tutti e tre non dovrebbero partire dal primo minuto, ma hanno possibilità di entrare a partita in corso. Anche in questo caso bisognerà stare attenti a non subire ammonizioni, altrimenti non potrebbero giocare il match di ritorno Napoli-Eintracht Francoforte in programma il 15 marzo 2023 allo stadio Diego Armando Maradona.