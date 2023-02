Sabatini difende Allegri e la Juve, Trevisani punta sul Napoli: scontro a Pressing – VIDEO

Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani parlano di Napoli e Juventus, ma anche del confronto tra Max Allegri e Luciano Spalletti.

A Pressing i due giornalisti la vedono in maniera diametralmente opposta per quanto riguarda il gioco e la capacità degli allenatori. Secondo Trevisani nella Juventus non si vede una linea di passaggio, un movimento senza palla. Ma subito scende in campo Sabatini a difesa di Allegri e dice: “Nella Juve ci sono giocatori diversi. Se per te il gioco è colpa dell’allenatore…“.

Per Trevisani se “Lobotka e Anguissa giocassero nella Juve con Allegri non giocherebbe così bene, mentre Locatelli e Rabiot nel Napoli farebbero molto meglio“. Ma qui arriva un’altra difesa di Sabatini: “Questo perché non conosci le caratteristiche dei giocatori, perché Locatelli non è un regista, ad esempio“.