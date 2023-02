Il Napoli alla conquista di Francoforte: la probabile formazione di Spalletti, due ballottaggi

La probabile formazione del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, Spalletti punta sui ‘titolari’ con Osimhen ristabilito al centro dell’attacco.

Luciano Spalletti tra i convocati del Napoli non ha defezioni, tranne Raspadori infortunato. Spalletti in conferenza stampa ha tenuto a ribadire che l’Eintracht è un avversario ostico e non la squadra materasso che tutti vorrebbero dipingere. Le squadre tedesche sono sempre ostiche da affrontare, a qualsiasi livello e la formazione di Glasner sta lottando per un posto in Champions League in Bundesliga.

Probabile formazione Napoli

Secondo Gazzetta dello Sport la formazione del Napoli sarà quella che Spalletti utilizza più spesso, anche se ci sono dei ballottaggi. Ad esempio Olivera insidia Mario Rui, ma il portoghese è in vantaggio, anche perché più abituato a giocare certe partite. In attacco c’è il solito ballottaggio Lozano-Politano col messicano che è in netto vantaggio sull’italiano. Zielinski si riprende il suo posto da titolare a centrocampo al posto di Elmas.

Per il resto dovrebbe essere tutto confermato con Meret tra i pali. Difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Osimhen punta centrale con Lozano e Kvaratskhelia.