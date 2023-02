Kvaratskhelia rinnova: “Ha scelto Napoli e non i soldi. Tutte le novità”

Kvicha Kvaratskhelia rinnova con il Napoli, il giocatore georgiano pronto a firmare il prolungamento per una stagione.

Aurelio De Laurentiis solo qualche giorno fa aveva detto chiaramente di non aver bisogno di vendere i suoi giocatori. Questo non significa che non si siederà ad un tavolo delle trattative se qualcuno dovesse presentarsi con un’offerta, ma che per convincerlo ne servirà una clamorosa. E comunque potrebbe anche non bastare. Perché la filosofia di De Laurentiis non è mai stata quella di vendere un suo campione dopo la prima stagione, fosse solo per la possibilità di far crescere ulteriormente il prezzo del suo cartellino.

Rinnova Kvaratskhelia: vuole il Napoli

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un interesse del Real Madrid per Kvaratskehlia, ma il giocatore ha “detto al suo manager di stoppare ogni interesse di squadre come quella spagnola, ma anche del Newcastle e altri club. Questo perché è felice a Napoli e vuole restare in azzurro” a riferirlo è Ciro Venerato della Rai a Terzo Tempo su Tele A.

Secondo il giornalista Kvaratskhelia rinnova con il Napoli e firmerà un nuovo contratto a “cifre basse rispetto al suo valore. Per Kvaratskhelia è pronto il prolungamento di una stagione con un ingaggio di 2,5 milioni di euro, più ricchi bonus legati al suo rendimento. Il giocatore non ha chiesto nemmeno una clausola rescissoria, che di solito viene utilizzata dai calciatori per andare via. Questa è sicuramente una decisione importante, perché fa capire che Kvaratskhelia ha scelto il progetto Napoli, piuttosto che i suoi guadagni personali“.