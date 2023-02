Auriemma: “Osimhen e Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo: i Palloni d’Oro del futuro”

Raffaele Auriemma ritiene che Osimhen e Haaland sono come Messi e Cristiano Ronaldo e che sono i Palloni d’Oro del futuro

“Victor Osimhen ed Erling Braut Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo“: questo è il parallelismo che Raffaele Auriemma ha descritto stamane sulle pagine di Tuttosport. Ed ancora di più, il giornalista e direttore di ‘Si gonfia la rete’ ritiene che il bomber nigeriano del Napoli si contenderà il Pallone d’Oro in futuro con l’attaccante norvegese del Manchester City. Sulle colonne del quotidiano piemontese, il noto cronista lo scrive con certezza con tali parole: “Osimhen e Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo. Domani i due attaccanti del futuro si contenderanno il pallone d’oro”.

Osimhen ha segnato 100 goal in appena 197 partite

Auriemma prosegue: “Due centravanti devastanti che stanno lasciando il segno e che lo faranno ancora a lungo. Il nigeriano, nel frattempo, è già sulla retta via: ha infatti segnato i suoi primi 100 gol in appena 197 partite, mentre a Messi ne erano servite 210 e CR7 addirittura 301. Ora serve la consacrazione definitiva in Champions League dopo un campionato da assoluto protagonista”.

Per molti addetti ai lavori e tifosi sembrano paragoni esagerati ma Victor sta crescendo a vista d’occhio e potrebbe ritagliarsi un ruolo tra i grandi del futuro.