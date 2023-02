Fallì il goal vittoria del Mondiale, stasera è il primo pericolo del Napoli: scopri chi è

Due mesi fa fallì il goal vittoria del Mondiale con la Francia, stasera è il primo pericolo del Napoli in Champions League

Sbagliare nel penultimo minuto di recupero dei tempi supplementari il goal che sarebbe valso la vittoria del Mondiale segnerebbe chiunque. E genererebbe una crisi per chi ha un carattere debole e non abituato a certi tipi di palcoscenici. Non è questo il caso di Randal Kolo Muani, l’attaccante francese di origini congolesi che domenica 18 dicembre era ad un passo dal regalare alla Francia il secondo Mondiale consecutivo. Al 122′ della partita entusiasmante contro l’Argentina, l’attuale centravanti dell’Eintracht Francoforte si ritrovò la chance giusta, dopo l’errore di Nicolas Otamendi, e calciò a botta sicura: peccato per lui che il Dibu Martinez uscì dall’area piccola e con la coscia si oppose a quel che sarebbe stato goal certo e conseguente trionfo transalpino.

Ora tutto il Mondo parlerebbe del matchwinner del Mondiale: sbagliò ma ora ha dimenticato tutto

Tutti sanno come è andata a finire, con il successo ai rigori dell’Albiceleste, la divinizzazione di Lionel Messi e tutto il resto, ma senza quella parata ora il Mondo parlerebbe solo del matchwinner Kolo Muani e del goal della vittoria del Mondiale. Da quel momento sono trascorsi due mesi e l’attaccante del club tedesco ha completamente archiviato quel momento. l’ex enfant prodige del Nantes ha infatti segnato 5 reti in 6 partite di Bundesliga e stasera sarà il primo pericolo del Napoli, nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League.