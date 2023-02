Paura a Francoforte: “Schiaffi e calci a tifosi del Napoli in un pub”. La testimonianza

Tensione a Francoforte per alcuni tifosi del Napoli che hanno subito schiaffi e calci in un pub da parte di supporters dell’Eintracht

Attimi di paura a Francoforte per alcuni tifosi del Napoli. Circa tremila i tifosi del Napoli dall’Italia per assistere alla partita del ‘Deutsche Bank Park’, tra questi c’è da segnalare un episodio spiacevole per alcuni supporters azzurri. La testimonianza è di Gianfranco, tifoso del Napoli, che dichiara ai microfoni di Marte Sport Live direttamente da Francoforte: “Ieri sera – racconta Gianfranco – sono testimone diretto di un fatto increscioso. Non me lo aspettavo, eppure è successo qualcosa di brutto. Siamo entrati in un tipico pub tedesco e ci siamo accorti per puro caso che era in corso un incontro dei tifosi dell’Eintracht”.

“Quando sono entrati i nostri figli, che – vorrei ribadirlo – non avevano né sciarpe del Napoli né vessilli o altro, sono stati fatti oggetto di insulti, spinte, schiaffi e calci da parte di queste persone, che li hanno mandati via. Dopo mezz’ora, è arrivata la polizia e i facinorosi sono stati dispersi”.

Prosegue Gianfranco: “Erano una ventina di ragazzi tra i venti ed i trent’anni. La polizia ha disperso i tifosi di casa e si è rivolta a noi dicendo che sono cose che capitano. Si è addirittura sparsa la voce che stiano arrivano tifosi della Ternana e dell’Atalanta per dare manforte ai tifosi locali. La polizia, oggi, è in abbigliamento antisommossa, ma sta filando tutto liscio, per il momento”: conclude il supporter partenopeo.