Grava da brividi: “Vedo il Napoli lassù e mi commuovo. Amo questa maglia”

Un Gianluca Grava da brividi dichiara che vede il Napoli lassù e si commuove perché ama la maglia azzurra

Parole da brividi per Gianluca Grava ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Il responsabile del settore giovanile del Napoli ha dedicato un messaggio bellissimo per la squadra partenopea: “Mia moglie mi prende in giro, perché man mano che andiamo avanti e vedo il Napoli lassù mi commuovo, mi scendono le lacrime, non si può spiegare cosa significa per chi ama questa squadra”.

Grava ha poi proseguito: “Ho vissuto emozioni indescrivibili, amo questa maglia, questa squadra, questa città: ogni volta che si scende in campo bisogna dare l’anima per questa maglia azzurra, vedo una squadra che combatte sempre. I risultati non vengono a caso, gli attaccanti danno l’anima e si sacrificano fino e oltre il novantesimo”.

“Pian piano che si avvicina il traguardo mi vengono i brividi, non sembra vero, ma il Napoli si sta avvicinando a quella parolina magica che non vogliamo ancora pronunciare. Kvaratskhelia? Sta dimostrando in campo il suo valore, è un 2001 fantastico, a dir poco straordinario”. Ha concluso Grava.