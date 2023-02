Schwoch: “Napoli Hojlund e Kolo Muani perfetti per sostituire Osimhen”

Stefan Schwoch parla di Victor Osimhen: “Hojlund e Kolo Muani sono fortissimi, possono prendere il suo posto“.

L’ex attaccante ai microfoni di ‘Si Gonfia la rete’ sulle frequenze di Radio Crc dice: “Se arrivano 150 milioni penso che Osimhen parta. Il Napoli deve proseguire in questa strada che ha iniziato a percorrere quando è arrivato Giuntoli. Il Napoli non potrebbe dire di no ad un’offerta del genere per il nigeriano. Una persona che ha un po’ di cervello non può dire di no. Poi quando va via un giocatore del genere il tifoso resta sempre deluso, ma il Napoli ha sempre trovato un sostituto all’altezza“.

Poi ha aggiunto: “Quando Kim e Kvaratskhelia hanno sostituito Koulibaly e Insigne sfido chiunque a credere che fossero all’altezza. Giuntoli ha un team che fa scouting che è un’eccellenza. Devi avere gente che va a vedere giocatori, capisca di calcio e abbia personalità”

“Kolo Muani può venire a Napoli se parte Osimhen. Hojlund mi piace, ha una tecnica incredibile ed è estremamente forte. A volte si adagia un po’, infatti anche Gasperini alla penultima giocata ha detto che non ha avuto l’atteggiamento giusto” ha concluso Schwoch.