Kvaratskhelia è blindato, il Napoli non molla!

Aurelio De Laurentiis ha confermato Kvaratskhelia e Osimhen anche per la prossima stagione, il Napoli non vuole vendere i suoi campioni.

Fino ad ora il georgiano ha avuto un rendimento davvero incredibile. Al suo primo anno di Serie A a 21 anni ha messo a segno 10 gol e 12 assist, ma c’è ancora un’altra parte di stagione da giocare da protagonista. Insomma numeri di grandissimo rilievo per Kvaratskhelia, che ora viene guardato con estremo interesse dai top club europei.

Il Napoli per vedere il georgiano (pagato 10 milioni di euro un anno fa ndr) potrebbe partire da una base di 60 milioni di euro. Ma difficilmente la società azzurra lo lascerebbe mai partire per meno di 100 milioni di euro.

Ma De Laurentiis alla Bild ha confermato la volontà di tenere i suoi campioni, compreso Kvaratskhelia. Lo ricorda Corriere del Mezzogiorno che oggi in edicola ribadisce le parole di De Laurentiis: “I nostri giocatori sono molto richiesti, sì. Ma non devo venderne uno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale. Ed è stato lo stesso nel calcio con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuaín, Hamsik o ora Osimhen o Kvaratskhelia. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate“.