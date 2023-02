Improta: “Kvaratskhelia e Osimhen coppia più forte d’Europa”

Gianni Improta parla di Kvaratskhelia e Osimehn: “Attualmente credo che siano la coppia d’attacco più forte d’Europa“.

L’ex giocatore del Napoli, ai microfoni di Radio Marte ha detto: “Kvaratskhelia e Osimhen formano una coppia fenomenale. Secondo me è la più forte d’Europa, oltre che tra le più giovani e, di conseguenza, quella con margini di miglioramento incredibili. Ne vedremo ancora delle belle con questi due ragazzi nei prossimi dieci anni, sempre che ce li lascino godere qui a Napoli. Età, forza fisica, generosità, altruismo: hanno tutto.

Migliorano sempre, partita dopo partita, anche per merito di Spalletti. Obiettivo Champions? Sono d’accordo con Spalletti. Penso che il Napoli sia una squadra quadrata che ha già dimostrato di poter competere con le più forti d’Europa. L’Eintracht è un avversario scorbutico ma, superato il primo scoglio, sono convinto che il Napoli potrà arrivare fino in fondo anche in Champions“.