Gazzetta – Napoli di Spalletti verso il record, come la Juventus di Conte

Il Napoli di Spalletti con 18 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta ha totalizzato lo stesso score della Juventus di Antonio Conte della stagione 2013-14.

I numeri vengono messi in evidenza da Gazzetta dello Sport, che scrive come sia incredibile che i dati della Juve di Conte dei 102 punti del 2013-14 siano perfettamente sovrapponibili a quelli del Napoli di Luciano Spalletti. Ma non solo in termini di punti conquistati, vittorie e pareggi. Ma anche in termini di gol segnati (51) e subiti (15).

Corsa scudetto: il paragone tra il Napoli di Spalletti e la Juventus di Conte

Per raggiungere i 102 punti “significa che serve vincerne altre 15 pareggiandone una, con un’altra sola sconfitta. In teoria gli azzurri possono arrivare a 107. Ma veramente se arrivasse a quella incredibile quota saremmo a livello “marziano”, come definì la sua squadra Spalletti in novembre dopo aver vinto il girone di Champions League brillantemente, e aver collezionato 13 vittorie e 2 pareggi, senza macchia di sconfitta, nella prima parte del campionato, quella ante Mondiale in Qatar” scrive Gazzetta.

Ma tra il Napoli di Spalletti e la Juventus di Conte c’è una grande differenza ed è la dimensione europea. Nella stagione 2013-14, la Juve non su però nemmeno i gironi di Champions League, eliminata dal Real Madrid di Ancelotti e del Galatasaray di Mancini. La Juve aveva la possibilità di giocarsi la finale di Europa League a Torino, ma fu eliminata in Semifinale dal Benfica.

“E in un certo senso l’obiettivo di superare per la prima volta il muro dei cento punti, concentrò la squadra su quell’obiettivo facendo passare in secondo piano il traguardo europeo” scrive Gazzetta.

La dimensione in Europa del Napoli è totalmente diversa in questo momento. Gli azzurri hanno superato al primo posto in classifica il proprio girone davanti al Liverpool. Si apprestano a giocare gli Ottavi di finale con l’Eintracht Francoforte, nutrendo speranza di superare il turno e piazzarsi tra le migliori otto d’Europa. Questo potrebbe togliere energie e punti al Napoli, che ha comunque un vantaggio di 13 punti sulla seconda in classifica.