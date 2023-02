Acerbi: “Scudetto non dirò mai che è finita. Le dobbiamo vincere tutte”

Francesco Acerbi parla della corsa scudetto in Serie A, secondo il difensore dell’Inter ci sono ancora speranze per il titolo.

Il difensore crede ancora nello scudetto anche se la strada è diventata molto ardua. L’Inter si trova a dover recuperare 13 punti al Napoli che non dà segnali di negativi. Ma ci sono ancora 17 partite da giocare e quindi non si può dare nulla per scontato nemmeno in casa azzurra.

Acerbi: Scudetto Serie A, sfida al Napoli

Il giocatore nerazzurro aveva parlato di possibilità di riaprire il campionato con una vittoria nel match Inter-Napoli del 4 gennaio. Vittoria che è arrivata, che sembrava cambiare tutto e invece… “E invece c’è stato il pari con il Monza, che per una squadra come l’Inter non deve accadere. Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci. Loro dovrebbero rallentare, ma noi dobbiamo pensare di poter vincerle tutte” dice Acerbi in una lunga intervista a Gazzetta dello Sport.

Poi il difensore aggiunge: “Avremmo dovuto avere 5-6 punti in più. E allora, con lo scontro diretto di ritorno ancora da giocare, il distacco sarebbe stato meno duro…“.

Dopo la vittoria nel derby l’Inter si è ripresa anche dal punto di vista del morale, un fattore che sta caricando moltissimo i giocatori, che ora guardano con molta più fiducia alla possibilità di una clamorosa rimonta sul Napoli.