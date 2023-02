Ravanelli: “Osimhen ai livelli di Mbappé e Haaland. Gli manca solo una cosa”

Fabrizio Ravanelli commenta la prestazione del Napoli e di Victor Osimhen durante la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte di Champions League.

Gli azzurri hanno vinto 2-0 con i gol di Di Lorenzo e proprio di Osimhen. Il nigeriano segna il suo secondo gol in questa Champions League, nonostante le tante partite saltate per infortunio.

Durante il post partita su Mediaset, Ravanelli commenta la crescita di Osimhen: “Oramai penso che sia arrivato ai livelli di Mbappé e Haaland. Deve migliorare dal punto di vista tecnico, ma per il resto è un grandissimo giocatore“.

Parole importanti quelle di Ravanelli che commenta anche il gol annullato a Osimhen pescato in fuorigioco: “Credo che in quel caso sia stato lui a sbagliare il movimento. Doveva temporeggiare un po’ ed attendere il passaggio di Lozano m anche perché io messicano non poteva fare di più di quello che ha fatto“.